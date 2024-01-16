34 ألف طلب خدمة أنجزها مركز الخدمات الحكومية

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- بواسطة أيمن الوشواش - خدمة أنجزها مركز الخدمات الحكومية الشامل بمدينة ينبع الصناعية، منذ بداية تشغيله، إذ شملت أكثر من 28 ألف خدمة للأفراد، وأكثر من 6 آلاف خدمة للمستثمرين بمدينة ينبع الصناعية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خدمة أنجزها مركز الخدمات الحكومية الشامل بمدينة ينبع الصناعية، منذ بداية تشغيله، إذ شملت أكثر من 28 ألف خدمة للأفراد، وأكثر من 6 آلاف خدمة للمستثمرين بمدينة ينبع الصناعية. فيما حصل مركز الخدمات الحكومية الشامل على 10 جوائز عالمية خلال 2023. وتفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي الجهني، أمس، مركز الخدمات الحكومية الشامل بمدينة ينبع الصناعية، واطلع على سير الأعمال بالمركز، والخدمات المقدمة للأفراد والمستثمرين. ويهدف المركز إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لقاطني مدينة ينبع الصناعية.

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