المملكة تستعرض جهود تعزيز الاقتصاد الرقمي في مجلس الوزراء العرب للاتصالات

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. المملكة تعزز شراكتها مع "UpLink" التابعة لمنتدى دافوس والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية