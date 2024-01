شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. المملكة تعزز شراكتها مع "UpLink" التابعة لمنتدى دافوس والان نبدء بالتفاصيل

السعودية في دافوس

تحديات المناخ

أهداف التنمية المستدامة

تعزيز الزراعة الذكية

عززت المملكة العربية السعودية وUpLink منصة الابتكار المفتوحة للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" شراكتهما لابتكار الحلول للتحديات المناخية الراهنة من خلال توقيع اتفاقيتين على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 المنعقد في دافوس بسويسرا.ومثل المملكة في التوقيع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، فيما مثل المنتدى الاقتصادي العالمي رئيس المنتدى بورغي برينده. تركز الاتفاقيتان على "تحفيز الابتكار من أجل اقتصادات تحمي المحيطات"، و"تحفيز الابتكار من أجل فرص الاقتصاد الدائري للكربون"، ويبني تمديد تعاون المملكة وUpLink على الشراكة الموقعة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عام 2022، التي أصدرت تحديًا عالميًا للمبتكرين والرواد للتصدي للتحديات العالمية في الأنظمة الغذائية.وتهدف المملكة من خلال الشراكة، التي تقودها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشراكة مع وزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومبادرة السعودية الخضراء، إلى تعزيز الاستثمارات المؤثرة والابتكارات التقنية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة ودعم رواد الأعمال ذوي التأثير المبكر.قال وزير الاقتصاد والتخطيط: "إن المملكة العربية السعودية عازمة على مواجهة اللحظة التي تتفاقم فيها تحديات المناخ والتنمية المستدامة من خلال تعزيز الالتزام باللوائح البيئية والممارسات المسؤولة بيئيًّا، وقيادة الاستثمارات التحويلية في الحلول التقنية المتقدمة والمبتكرة والقابلة للتطوير".وأضاف: "سنعمل مع UpLink على تفعيل الابتكار في الاقتصاد الدائري للكربون والاقتصاد الأزرق الجديد، من أجل تفعيل حلول إيجابية للمناخ، وبناء مقومات مرونة اقتصادية دولية خضراء".قال رئيس UpLink جون داتون: "يواجه العالم أزمة مناخية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة ومشتركة.وستسهم حلول التقنية المبتكرة التي أنشأها رواد الأعمال على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حال حصولهم على الدعم اللازم لدعم مشاريعهم".وأشار إلى أن UpLink تعمل بالتعاون مع شركائها، على بناء نظام للابتكار، كما نستثمر في تقنية أنظمة متمكنة من خلال دعم رواد الأعمال الذين سيعملون بجد لمواجهة التحديات العالمية، ويعد التعاون مع المملكة العربية السعودية بمثابة شهادة على قوة الابتكار والتعاون ودورها الرئيس في دفع عجلة التغيير التحويلي للجميع. وتهدف الاتفاقية الثانية إلى تشجيع ودعم الابتكارات التي تسرّع نمو الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض المخلّفات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على صحة الكوكب.توفر منصة UpLink أرضية مثالية للعديد من مشاريع التعاون بين القطاعين العام والخاص والمبتكرين والمستثمرين لإيجاد حلول عالمية للتحديات البيئية يمكن تطبيقها على نطاقات أوسع.وتعتمد الاتفاقيتان اللتان تم توقيعهما اليوم على الشراكة الوثيقة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وUpLink في عام 2023، التي شهدت إطلاق تحديين للنظام البيئي الغذائي - "تحدي الابتكار المصمّم لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق القاحلة" بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة. و"تحدي الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً" الذي تم إطلاقه في يناير ويونيو 2023، على التوالي.وشهد التحديان أكثر من 430 مشاركة، تم اختيار 22 فائزًا منها بناءً على أهمية الحلول المبتكرة، ودورها في تشجيع التغيير الإيجابي بهدف تحسين حياة الأفراد وكوكب والأرض، والاستجابة لتأثيرات التغير المناخي وتحسين المنظومات الغذائية.