وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون مع عدد من مسؤولي الشركات العالمية خلال مشاركته في منتدى دافوس 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الشركات العالمية، وذلك خلال مشاركته ضمن وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2024، في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 15 – 19 يناير الجاري.

واجتمع الخريف، مع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “آيسار آيروسبيس” دانييل ميتزلر، والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “ديسك توب ميتال” ريك فولاب ، والرئيس التنفيذي لشركة “سانوفي” بول هدسون.

وناقش معاليه خلال هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون والشراكة بين المملكة وتلك الشركات في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في هذين القطاعين، إضافة إلى بحث فرص التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق العالمية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2024م؛ لتسليط الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في “رؤية المملكة 2030″، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وما توفره من فرص استثمارية في العديد من القطاعات.