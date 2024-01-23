شكرا لقرائتكم خبر القطاع العقاري جزء أساس من رؤية الهيئة الملكية للجبيل وينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس خالد السالم، أن القطاع العقاري في مدن الهيئة يعد جزءا أساسا من رؤيتها الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة بعنوان «المزيج المثالي.. التكامل العقاري والصناعي»، ضمن أعمال منتدى مستقبل العقار، أن الهيئة الملكية تقوم بإدارة شاملة سواء في التعليم أو الصحة والنظافة والتشجير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتدير 4 مدن صناعية في الجبيل، وينبع، ورأس الخير، وجيزان، بمساحات تتجاوز الـ2000 كيلو متر مربع.

كما تستعين ببيوت الخبرة في بناء وتخطيط المدن والبنى التحتية متكاملة بتقنيات متقدمة.

وتحدث السالم عن دور الهيئة الملكية في تعزيز التكامل والتوازن بين القطاعين العقاري والصناعي، انطلاقا من وضع المخطط العام للمدينة، مبينا أن الهيئة تعمل على عدد من المشاريع لرفع مستوى جودة الحياة في التطوير العقاري المصاحب للمشاريع الصناعية.

يذكر، أن الهيئة قامت بتطوير التجهيزات الأساسية من إنشاء وتطوير مراكز الخدمات اللوجستية وتنمية الصناعات التحويلية، وتطوير المباني والمصانع وتوفير مرافق لإدارة البيئة واحتضان أحدث تقنيات البناء منذ تأسيسها.