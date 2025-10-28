تكنولوجيا: تسريب كامل لمواصفات OnePlus Turbo مع بطارية مذهلة غير مسبوقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إعلانها عن OnePlus 15 وAce 6 في الصين، تعمل أونر أيضًا على سلسلة جديدة من الأجهزة كان قد تم تداولها في شائعات سابقة هذا الشهر. الهاتف الأول في هذه السلسلة سيحمل اسم OnePlus Turbo، وقد تسرّبت اليوم مواصفاته الكاملة.

سيأتي الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث يبلغ 165 هرتز، بينما سيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 5 الرائد. ومن أبرز نقاط قوته بطارية ضخمة بسعة 8000 ملي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط.

أما من الخلف، فسيضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل. كما سيأتي مزودًا بمحرك اهتزاز خطي من نوع X-axis، ومكبرات صوت مزدوجة، ودعم لتقنية NFC، بالإضافة إلى مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة.

ويجري حاليًا اختبار OnePlus Turbo بنشاط في الهند، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنه رسميًا هناك خلال الشهرين القادمين، أي قبل نهاية العام الجاري.

المصدر