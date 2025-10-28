تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق Pixelmator Pro وMainStage وCompressor وMotion على الآيباد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير جديد، تستعد أبل لإطلاق أربع تطبيقات احترافية جديدة لنظام iPadOS، وهي Pixelmator Pro وMainStage وMotion وCompressor. ستنضم هذه التطبيقات إلى Final Cut Pro وLogic Pro اللذين أُطلقا على الآيباد في عام 2023.

التطبيقات الأربعة الجديدة متاحة حاليًا فقط على نظام macOS، وتعمل أبل على نقلها إلى تجربة الآيباد للمستخدمين المحترفين. الجدير بالذكر أن أبل استحوذت هذا العام على تطبيق تحرير الصور الاحترافي Pixelmator Pro، بينما يُعد MainStage تطبيقًا مرافقًا لـ Logic Pro يُستخدم في العروض الحية.

أما Compressor فهو أداة مساعدة لـ Final Cut Pro تُستخدم لضغط ملفات الصوت والفيديو، في حين يُعد Motion تطبيقًا لإنشاء العناوين الثنائية والثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى المؤثرات والانتقالات.

على نظام macOS، تُباع هذه التطبيقات بأسعار تتراوح بين 29.99 و49.99 دولارًا لكل تطبيق. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت أبل ستعتمد نفس نموذج التسعير على iPadOS، أم ستتجه نحو نظام الاشتراك الشهري. كما لا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة حول موعد إطلاق هذه التطبيقات رسميًا على الآيباد.

