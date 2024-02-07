شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ فى الأسواق 5 جنيهات بالكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة، هبوط سعر الدواجن فى الأسواق بحوالى 5 جنيهات بعد انخفاض سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة من 92 إلى 88 جنيها ويصل السعر النهائى للمستهلكين من 96 إلى 98 جنيها للكيلو بعد أن تجاوز 100 جنيه فى اليومين الماضيين.

وأكد "السيد" لـ"الخليج 365"، أن العرض والطلب هو المتحكم الآن فى تسعير الدواجن، وخلال الأيام الماضية شهد السوق تراجع فى معروض الفراخ مما تسبب فى ارتفاع الأسعار بعد موجة من البرد القارص ساهم فى زيادة الهالك لدى المزارع.

وأشار إلى أن أسعار البيض فى المزرعة تسجل 150 جنيها وتصل المستهلك بزيادة تتراوح بين 15 و20% وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 152 جنيها وتصل المستهلك بزيادة 20 جنيها للكرتونة.