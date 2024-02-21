13 شركة مؤهلة للمنافسة على أنشطة إنشاء مرافق تعبئة وتخزين الغاز وتوزيعه

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ويأتي الإعلان عن أسماء الشركات المؤهلة ضمن إطار مبادرة وزارة الطاقة التي أعلنتها في وقتٍ سابق، والهادفة إلى حماية حقوق ومصالح المستهلكين والمرخص لهم، والارتقاء بجودة الخدمات والمساهمة في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة، ورفع المعايير والمقاييس لأساليب العمل والتقنيات المستخدمة بالأنشطة؛ وتوطين التقنيات في هذا المجال لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسيعقب الإعلان عن أسماء الجهات المؤهلة للمنافسة على رخص هذه الأنشطة مرحلة مراسلة المتأهلين لاستكمال المنافسة من خلال مشاركة الشركات المؤهلة بوثائق الطرح للتقدم على رخص أنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وأكدت الوزارة أنَّه يتعين على المتنافسين المؤهلين في المرحلة المقبلة تقديم برامج العمل والقدرة الفنية والمالية، والخطط التشغيلية، وكذلك تقديم مبادئ الأمن والسلامة وإجراءات تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك وضمان أمن الإمداد لغاز البترول السائل في المملكة.
الرخص:
- نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل وتطويرها وتشغيلها وصيانتها.
- نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلك.
الشركات المؤهلة:
- شركة الغاز المتحدة
- شركة أدنوك الخليج للتوزيع
- شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات
- تحالف شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجت وشركة السويدي الكتريك
- تحالف شركة الوهج الأل للصناعة ومجموعة سيت
- تحالف شركة الوهج الأزرق للصناعة و شركة مكين الرجي
- شركة مسقط للغازات
- شركة إن جي سي اينيرجي السعودية
- مجموعة سرغاز
- شركة يونيغاز العربية
- مجموعة النجوم المتحدة للنقل والمقاولات
- تحالف الشركة الوطنية للغاز وشركة الغازات البترولية
- تحالف شركة حلول الغاز وشركة الطاقة القابضة
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