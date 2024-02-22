شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الأغذية: 1.7 % زيادة فى أسعار السكر الخام عالميًا خلال يناير2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير اتجاهات أسعار السلع، ارتفاع أسعار السكر الخام عالميًا بمعدل 1.7% ليسجل سعر طن السعر وفق تداولات يناير 2024 سعر 498.4 دولار للطن مقابل 489.8 دولار للطن في شهر ديسمبر 2023.

وكشف التقرير -المرسل من غرفة الأغذية باتحاد الصناعات- أن سعر طن السكر كان يسجل 602.08 دولار في شهر نوفمبر 2023، كما توقع التقرير الذي يعتمد على معومات واردة من بورصة شيكاغو أن يسجل السكر زيادة عالمية إلى 522,05 دولار للطن خلال مارس المقبل.

وأشار إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر يسجل 3.2 مليون طن سنويأ، في المقابل يسجل حجم الإنتاج ما يتراوح بين 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.

وتوفر وزارة التموين والشركات التابعة نحو 546 ألف طن سكر وما يتراوح من 120 إلى 150 ألف طن بالقطاع الخاص، وقد تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة ضخ الكميات في الأسواق بما يزيد نحو 20% عن المعدلات العادية مع بداية معاناة السوق من نقص السكر

كما تم الاتفاق مع شركات الإنتاج على أن يكون سعر كيلو السكر 27 جنيهًا وتوفيره في المجمعات التابعة لوزارة التموين والشركات التابعة استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وتسجل الفجوة بين حجم انتاج السكر في مصر وحجم الاستهلاك بما يصل400 ألف طن، ويتم تغطية هذه الفجوة بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستيراد هذه الكمية من الخارج.