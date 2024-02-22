شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية" تكشف آخر موعد لسحب كراسة شروط حجز الأراضى بـ10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن آخر موعد للحصول على كراسة شروط في طرح 456 قطعة أرض هو اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، مشيرة إلى استمرار تلقى طلبات المستثمرين ممن سحبوا الكراسات حتى يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024.

وأوضحت أن هذا الطرح يشمل قطع أراضي مرفقة بإجمالي 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى المليون م2، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 م2 إلى 10 آلاف م2.

ولفتت إلى طرح 39 قطعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، و25 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بالجيزة، و39 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و126 قطعة بقفط وهو بمحافظة قنا، 76 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و42 قطعة بمحافظة سوهاج (بمناطق الكوثر، غرب جرجا، غرب طهطا، الاحايوة شرق)، و60 قطعة بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و15 قطعة بكوم اوشيم في الفيوم، 24 قطعة بمنطقة المطاهرة في المنيا، وطرح 10 قطع بجمصة بمحافظة الدقهلية.

وأكدت أن القطع المطروحة يتم إتاحتها بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء؛ تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع 5%؜ من سعر متر التمليك.

وكشفت أن القطع المطروحة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء تقرر طرحها للمستثمرين بالمجان؛ تنفيذا للقرار الرئاسي بمنح الأراضي بالمنطقة الصناعية مجانا، تشجيعا للاستثمار بشمال سيناء ودفع عجلة التنمية وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة.