شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى مصر تسجل استقرار ملحوظ في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار اللحوم في الأسواق استقرار ملحوظ 310 -330 جنيها للكيلو فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية التي تهدف إلي توفير اللحوم في الأسواق بصورة دائمة وبأسعار ملائمة للمستهلكين.

وبشأن تطورات أسعار اللحوم لدى الجزارين، شهدت أسعار اللحوم 400 و 480 جنيها، وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري بعد تحرك ملحوظ في أسعارها الأيام الماضية.

وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 290- 330 جنيهات، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 280 جنيها للمفروم، و420 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 290 جنيهات.

وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 350 و380 جنيها، والبرجر 390 جنيها، والكبدة الكندوز 450 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 450 جنيها.