شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات حول تدشين محطة طاقة شمسية لمصانع مصر للألومنيوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة مصر للألومنيوم اتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية لمصانعها مع شركة سكاتك النرويجية، في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة (النظيفة) ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء اللازمة للاستخدامات الصناعية، بخصور الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اعرف علي التفاصيل .

1- تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة مصر للألومنيوم وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية لإقامة محطة طاقة شمسية.

2- تبلغ قدرة المحطة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء للمجمع الصناعي بنجع حمادي.

3- يتم إنشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 ميجاوات لكل مرحلة على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع.

4- يتم تدشين المرحلة الثانية خلال 24 شهرا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

5- تقام المحطة الشمسية في موقع قريب من مصنع الألومنيوم بنجع حمادي،في صحراء الهو .

6- تتولى شركة سكاتك (مطور متكامل لمشروعات الطاقة والوقود الأخضر) تطوير وتمويل المشروع وتركيب المعدات وإجراءات الدراسات.