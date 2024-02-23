شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات حول تدشين محطة طاقة شمسية لمصانع مصر للألومنيوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1- تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة مصر للألومنيوم وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية لإقامة محطة طاقة شمسية.
2- تبلغ قدرة المحطة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء للمجمع الصناعي بنجع حمادي.
3- يتم إنشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 ميجاوات لكل مرحلة على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع.
4- يتم تدشين المرحلة الثانية خلال 24 شهرا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
5- تقام المحطة الشمسية في موقع قريب من مصنع الألومنيوم بنجع حمادي،في صحراء الهو .
6- تتولى شركة سكاتك (مطور متكامل لمشروعات الطاقة والوقود الأخضر) تطوير وتمويل المشروع وتركيب المعدات وإجراءات الدراسات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز