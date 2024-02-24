شكرا لقرائتكم خبر عن صالح فرهود من باريس: مشروع تطوير رأس الحكمة تجذب سياح أوروبا لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا أن مشروع تطوير رأس الحكمة سيكون من أهم المشروعات السياحية ليس فقط في مصر، بل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة المقبلة، لا سيما لقربه من أوروبا وبالتالي سيجذب سياح أوروبا وأيضا المستثمرين من الدول الأوروبية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

أضاف صالح فرهود ل" الخليج 365" من باريس العاصمة الفرنسية، أن الاثار المباشرة لتك الصفقة انخفاض كبير في الدولار بنحو 30 جنيها، وسيهبط أيضا المهم أن تهبط الأسعار تزامنا مع هبوط الدولار، وذلك من خلال الرقابة القوية على الأسواق ، لافتا ان كبار مستمرى العالم سيتكالبون على الاستثمار في مصر الفترة المقبلة والاستفادة من موقعها العالمى لا سيما ان راس الحكمة مكان عالمي بكل المقاييس.