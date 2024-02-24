شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية الألمانية": مشروع تطوير رأس الحكمة جزء من مزايا موقع مصر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أن إبرام صفقة مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يؤكد أهمية موقع مصر العالمى فى جذب الاستثمار الأجنبى الصناعى والزراعى وأيضا الاستثمار السياحى وهو كفيل بانعاش مصر بشكل كبير، ولا سيما أن مصر يمكنها جذب 50 مليون سائح بل و100 مليون أن كانت هناك خطة واضحة لذلك ونحن سبق وروجنا للسياحة فى مصر على ضفاف نهر الماين فى أكبر تجمع ألمانى وعالمى وأوروبى لأن مصر تمتلك امكانيات هائلة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبى التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى.

أضاف ماجد سعد فى تصريحات لـ"الخليج 365" من فرانكفورت بألمانيا أن صفقة راس الحكمة بمثابة ضربة قوية للسوق الموازى، وسوق الدولار السوداء وبالتالى فإن هناك انخفاضا فى مختلف أسعار السلع سيكون قريبا مما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن المصرى.

وطالب سعد بالاستغلال الأمثل لمبلغ الـ35 مليار دولار مع الخرص وبسرعة على زيادة الموارد الدولارية من الصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر ومن السياحة حتى يمكن القضاء تماما على سعر الدولار فى السوق الموازى، وهو يمهد لجذب المستثمرين دون خوف.

وأشاد ماجد سعد بصفقة راس الحكمة التى تؤكد حرص القيادة السياسية على الاستثمار الأمثل للأصول الكبيرة لدى مصر، والتى تساهم فى نهضة اقتصادها بصورة تدريجية فى ظل ظروف عالمية صعبة.