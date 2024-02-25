شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تعمم دليل الخدمات بلغة برايل لـ"المكفوفين" بجميع شركات التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء ، تعميم دليل خدمات الكهرباء بلغة برايل لذوى الهمم من المكفوفين بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إطلاق النسخة الأولى منه بشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي ابو وردة.

وأوضح الدستاوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء أصدرت أول دليل لخدمات الكهرباء بالكامل بلغة برايل لذوى الهمم من المكفوفين ليتمكنوا من الحصول على الخدمة فى أسرع وقت ممكن دون أى عرقلة، بالإضافة إلى توفير كود يمكن للمشترك من ذوى الهمم مسحه بالهاتف المحمول للاطلاع على كافة الخدمات بالطريقة التى تناسبه لذلك تقرر تعميم هذه الفكرة على جميع شركات توزيع الكهرباء لخدمة أبناء الوطن من ذوهى الهمم.

وتابع الدستاوى أن وزارة الكهرباء تستهدف تطوير جميع مراكز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية التى يبلغ عددها 465 مركز بالكامل لتكون على أعلى مستوى و تمكن المواطنين من الحصول على الخدمة بشكل آلى باقل تدخل للعنصر البشرى.