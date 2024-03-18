شكرا لقرائتكم خبر 10.5 آلاف مستفيد من دعم برنامج ريف السعودية في قطاع النحل وإنتاج العسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق قطاع النحل وإنتاج العسل نسبة عالية من مستهدفات دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية)، بلغت 89%، إذ وصل عدد المستفيدين في القطاع إلى 10,584 مستفيدا، فيما بلغ إجمالي الدعم المقدم لهم من البرنامج 140 مليون ريال.

وأوضح الأمين العام للبرنامج غسان بكري، أن عدد المستفيدين من دعم البرنامج في قطاع البن وصل إلى 3,718 مستفيدا، بقيمة إجمالية بلغت 61 مليون ريال، تشكل 37% من النسبة المستهدفة.

بينما استفاد 6.322 مزارعا في قطاع الفاكهة من دعم البرنامج الذي وصلت قيمته إلى 102 مليون ريال، محققا 80% من النسبة المستهدفة.

فيما حقق قطاع الورد والنباتات العطرية 34% من النسبة المستهدفة، خلال استفادة 433 مزارعا من دعم البرنامج البالغ 4.6 ملايين ريال.

ووصل عدد المستفيدين من الدعم في قطاع المحاصيل البعلية 3,284 مستفيدا، بقيمة إجمالية بلغت 36 مليون ريال، ليحقق القطاع 22% من النسبة المستهدفة، وحقق قطاع القيمة المضافة نسبة 63% من المستهدف، خلال دعم 47,811 مستفيدا، بأكثر من 536 مليون ريال.

وكان الاجتماع الدوري الـ(14) لمجلس إدارة البرنامج، الذي رأسه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية) المهندس عبد الرحمن الفضلي، أخيرا استعرض سير الأعمال التي يقدمها برنامج «ريف السعودية»، ومستوى التقدم والإنجازات التي تحققت، إلى جانب مناقشة التوصيات والقرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع.

وقال بكري، إن الاجتماع استعرض الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج لتطوير القطاعات المستهدفة، خلال المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، لتحسين نمط الحياة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، عبر الاستفادة من الدعم المقدم للقطاعات الزراعية الريفية.

برنامج (ريف السعودية)

قطاع النحل وإنتاج العسل

عدد المستفيدين 10,584 مستفيدا.

إجمالي الدعم المقدم 140 مليون ريال.

تشكل 89% من النسبة المستهدفة.

قطاع البن

عدد المستفيدين 3,718 مستفيدا.

إجمالي الدعم 61 مليون ريال.

تشكل 37% من النسبة المستهدفة.

قطاع الفاكهة

عدد المستفيدين 6.322 مزارعا.

إجمالي الدعم 102 مليون ريال.

تشكل 80% من النسبة المستهدفة.

قطاع الورد والنباتات العطرية

عدد المستفيدين 433 مزارعا.

إجمالي الدعم 4.6 ملايين ريال.

تشكل 34% من النسبة المستهدفة.

قطاع المحاصيل البعلية

إجمالي المستفيدين 3,284 مزارعا.

إجمالي الدعم 36 مليون ريال.

تشكل 22% من النسبة المستهدفة.

قطاع القيمة المضافة

إجمالي المستفيدين 47,811 مستفيدا.

إجمالي الدعم 536 مليون ريال.

تشكل 63% من النسبة المستهدفة.