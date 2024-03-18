16.5 مليارا تسهيلات ائتمانية لبنك التصدير والاستيراد خلال 2023

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وبحسب تقرير نتائج أعمال البنك السنوية، بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7 مليارات ريال بارتفاع نسبته 20.6% عن المستهدف السنوي البالغ 5.8 مليارات ريال، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 9.5 مليارات ريال بارتفاع نسبته 44% مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 6.6 مليارات ريال.
وفي إطار السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في 7 بعثات تجارية سعودية للخارج.
كما أبرم 93 اتفاقية خلال العام، توزعت ما بين 54 اتفاقية تمويل، و21 اتفاقية تأمين، و18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، أبرزها اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة ترافيجورا - إحدى بيوت التصدير العالمية - بقيمة 1.87 مليار ريال، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للوصول إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب «تعكس نتائج أعمال البنك خلال هذا العام مدى تركيز البنك على أهدافه الاستراتيجية في مد جسور التواصل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية عالميا وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وقد حقق البنك تميزا ملحوظا في مؤشرات الأداء الرئيسية.
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