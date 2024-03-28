شكرا لقرائتكم خبر تراجع أرباح شركة طيبة للاستثمار 21% إلى 109.8 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح شركة طيبة للاستثمار خلال 2023 إلى 109.8 ملايين ريال، مقابل 139.5 مليون ريال في 2022، بنسبة 21.3%، وفق النتائج المالية السنوية المعلنة على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 165.04 مليون ريال خلال 2023 مقابل 133.19 مليون ريال في العام قبل الماضي بزيادة 23.9%.

وسجلت الشركة ارتفاعا في الإيرادات لتصل إلى 536.4 مليون ريال خلال 2023 مقارنة بـ 330.2 مليون ريال أرباح سجلتها في السنة قبل الماضية بنسبة نمو 64.4%.

ووصلت ربحية السهم إلى 0.65 ريال مقابل 0.87 ريال في 2022.

وارتفعت ايرادات الشركة لعام 2023 بمبلغ 206.1 ملايين ريال وبنسبة 62% مقارنة بعام 2022 بسبب استحواذ شركة طيبة للاستثمار علي شركة دور للضيافة، مما ساهم في زيادة الإيراد من العمليات التشغيلية.

إضافة إلى زيادة الإيراد من النشاط العقاري. كذلك زيادة الإيراد من النشاط الفندقي مقارنة بعام 2022 بسبب ارتفاع أعداد الحجاج والمعتمرين، مما ساهم في تحسين معدلات الإشغال ومستويات التسعير.

وعلى الرغم من الأداء التشغيلي الجيد فقد انخفض صافي الربح في 2023 مقارنة بعام 2022 ويعود ذلك إلى التكاليف المتعلقة بالاستحواذ التي تحملتها الشركة وإضافة مخصصات قضائية لبعض القضايا.

وفي 30 نوفمبر 2023 استحوذت الشركة على 100% من رأس المال المصدر لشركة دور للضيافة وتم عكس ذلك على النتائج المالية للشركة عن ديسمبر 2023، وتم احتساب الاستحواذ وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (3) (تجميع الاعمال) وبناء على ذلك قامت الشركة باحتساب الاستحواذ بناء على القيم الدفترية (القيم الموقتة) للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ إلى أن يتم الانتهاء من تحديد القيم العادلة في غضون 12 شهرا من تاريخ الاستحواذ، وفقا لما يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (3) ويجب على الشركة تعديل القيم الموقتة المعترف بها خلال فترة القياس إلى القيم العادلة بأثر رجعي.