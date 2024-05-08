برنامج توظيفي للأشخاص الصم وضعاف السمع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف الوصول بهم إلى مرحلة الاندماج المجتمعي، نظمت جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية برنامجا توظيفيا للأشخاص الصم وضعاف السمع من الرجال والنساء بمجمع العثيم مول بمدينة الدمام.

وأوضحت الجمعية أن هذه الفعالية تضمنت حزمة برامج وخدمات تقدمها الجمعية، تزامنا مع الاحتفاء بأسبوع الأصم العربي 49 الذي يحمل عنوان توفير فرص عمل مناسبة للصم، ويهدف إلى إبراز وسائل رعاية الصم وتعليمهم وتوجيه الرأي العام للاهتمام بهم، وتعزيز جوانب المشاركة مع المجتمع بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة.

وأشارت إلى أن الجمعية تعمل على إيجاد فرص وظيفية للأشخاص الصم تتناسب مع احتياجاتهم، وتقدم جميع التسهيلات المناسبة لهم، وتزويدهم بالمعينات السمعية وتقديم برامج توعوية وتعليمية وخدمات اجتماعية ونفسية وصحية وخدمات مساندة، ضمن أهدافها للوصول بهم إلى مرحلة الاندماج المجتمعي، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم أفرادا فاعلين في مجتمعهم، ودعم تطلعاتهم وتحقيق رغباتهم وطموحاتهم، وتعزيز دورهم في المجتمع ومشاركتهم الفاعلة في التنمية، داعية الراغبين في التسجيل في البرنامج إلى متابعة حسابها والاطلاع على برامج الجمعية.