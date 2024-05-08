شكرا لقرائتكم خبر برنامج توظيفي للأشخاص الصم وضعاف السمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الجمعية أن هذه الفعالية تضمنت حزمة برامج وخدمات تقدمها الجمعية، تزامنا مع الاحتفاء بأسبوع الأصم العربي 49 الذي يحمل عنوان توفير فرص عمل مناسبة للصم، ويهدف إلى إبراز وسائل رعاية الصم وتعليمهم وتوجيه الرأي العام للاهتمام بهم، وتعزيز جوانب المشاركة مع المجتمع بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة.
وأشارت إلى أن الجمعية تعمل على إيجاد فرص وظيفية للأشخاص الصم تتناسب مع احتياجاتهم، وتقدم جميع التسهيلات المناسبة لهم، وتزويدهم بالمعينات السمعية وتقديم برامج توعوية وتعليمية وخدمات اجتماعية ونفسية وصحية وخدمات مساندة، ضمن أهدافها للوصول بهم إلى مرحلة الاندماج المجتمعي، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم أفرادا فاعلين في مجتمعهم، ودعم تطلعاتهم وتحقيق رغباتهم وطموحاتهم، وتعزيز دورهم في المجتمع ومشاركتهم الفاعلة في التنمية، داعية الراغبين في التسجيل في البرنامج إلى متابعة حسابها والاطلاع على برامج الجمعية.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج توظيفي للأشخاص الصم وضعاف السمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.