شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

أسعار العملات

الدمام - شريف احمد - صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل بنهاية التداول في بورصة موسكو اليوم بمقدار 21.25 كوبيكا، مقارنة بقيمته عند آخر جلسة، ليبلغ 92.5175 روبلا.بدوره ارتفع سعر العملة الأوروبية إلى مستوى 99.9625 روبلا، بزيادة قدرها 6.75 كوبيكات، مقارنة بقيمته عند نهاية الجلسة السابقة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما انخفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 4.69 كوبيكات ليصل إلى مستوى 12.6939 روبلا.