شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: أوروبا أكبر المستقبلين لمدفوعات النقد الأجنبي لمصر بـ48 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت مجموعة دول القارة الأوروبية أكبر المجموعات الدولية التي استقبلت مدفوعات النقد الأجنبي المصري المغادرة خلال عام 2022/2023، وفقا لبيانات النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي خلال الفترة المذكورة.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي المدفوعات للدول الأوروبية بلغت نحو 48.1 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.6% من أجمالي المدفوعات خلال تلك الفترة.

وأوضحت البيانات، أن المملكة المتحدة تصدرت الدول الأوروبية المستقبلة للمدفوعات المصرية بقيمة مدفوعات بلغت نحو 12.2 مليار دولار أمريكي، يليها المانيا بقيمة بلغت نحو 6.6 مليار دولار أمريكي.

وفى المقابل انخفضت قيمة التعاملات مع دول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 47.5 مليار دولار، مقابل 53,8 مليار دولار في العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 11.6%، مع انخفاض عجز ميزان المعاملات النقدية الى 5.1 مليار دولار عام 2022/2023، مقابل 14 مليار دولار في العام السابق.

وإجمالا بلغت متحصلات النقد الأجنبي 121.9 مليار دولار امريكي عام 2022/2023 مقابل 160.5 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة تراجع بلغت 24% نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية، حيث بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي 2022/2023.