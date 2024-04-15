الحقيل يبحث في إسبانيا تطوير البنى التحتية ومشاريع الإسكان والمدن الذكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أمس، زيارة رسمية إلى إسبانيا تستغرق 3 أيام، لتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث التعاون في تطوير البنى التحتية ومشاريع الإسكان والمدن الذكية، واستعراض أبرز التجارب الناجحة بين المملكة وإسبانيا في عدد من المجالات المتعلقة بالإسكان والبنى التحتية للمدن والتطوير والرهن العقاري والتحول الرقمي والبيئي.

ويلتقي الحقيل خلال الزيارة بوزيرة الإسكان والأجندة الحضرية إيسابيل رودريغيت غارثيا، ووزير التحول الرقمي والأشغال العامة خوسيه لويس إسكريبا بيلمونتي، إضافة إلى لقاء النائبة الثالثة لرئيس مجلس الوزراء الإسباني ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي تيريزا ريبيرا رودريغاز، لبحث سبل التعاون في تطوير البنى التحتية ومشاريع الإسكان والمدن الذكية. كما يلتقي الحقيل خلال الزيارة برؤساء عدد من الشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والمدن ومشاريع الطاقة المتجددة والمباني، وسيزور مدرسة إدارة الأعمال في جامعة EI، وكذلك الاتحاد الوطني الإسباني للبناء والتشييد، وذلك للاطلاع على أبرز التجارب الإسبانية الناجحة في تنمية وتحسين المدن والتطوير العقاري.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أجرى خلال الفترة الماضية عددا من الزيارات الرسمية إلى بريطانيا وفنلندا والصين وتركيا وكوريا والمملكة المغربية، التقى خلالها كبار المسؤولين في حكومات الدول وعدداً من الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، لتطوير سبل التعاون وبحث فرص الاستثمار في مجالات التنمية الحضرية والبناء والتطوير العقاري والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية.

أبرز اللقاءات والزيارات: