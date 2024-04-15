الحقيل يبحث في إسبانيا تطوير البنى التحتية ومشاريع الإسكان والمدن الذكية

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ويلتقي الحقيل خلال الزيارة بوزيرة الإسكان والأجندة الحضرية إيسابيل رودريغيت غارثيا، ووزير التحول الرقمي والأشغال العامة خوسيه لويس إسكريبا بيلمونتي، إضافة إلى لقاء النائبة الثالثة لرئيس مجلس الوزراء الإسباني ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي تيريزا ريبيرا رودريغاز، لبحث سبل التعاون في تطوير البنى التحتية ومشاريع الإسكان والمدن الذكية. كما يلتقي الحقيل خلال الزيارة برؤساء عدد من الشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والمدن ومشاريع الطاقة المتجددة والمباني، وسيزور مدرسة إدارة الأعمال في جامعة EI، وكذلك الاتحاد الوطني الإسباني للبناء والتشييد، وذلك للاطلاع على أبرز التجارب الإسبانية الناجحة في تنمية وتحسين المدن والتطوير العقاري.
يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أجرى خلال الفترة الماضية عددا من الزيارات الرسمية إلى بريطانيا وفنلندا والصين وتركيا وكوريا والمملكة المغربية، التقى خلالها كبار المسؤولين في حكومات الدول وعدداً من الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، لتطوير سبل التعاون وبحث فرص الاستثمار في مجالات التنمية الحضرية والبناء والتطوير العقاري والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية.
أبرز اللقاءات والزيارات:
- وزيرة الإسكان والأجندة الحضرية إيسابيل رودريغيت غارثيا.
- وزير التحول الرقمي والأشغال العامة خوسيه لويس إسكريبا بيلمونتي.
- النائبة الثالثة لرئيس مجلس الوزراء الإسباني ووزيرة التحول البيئي تيريزا ريبيرا رودريغاز.
- رؤساء شركات متخصصة في التكنولوجيا والبنية التحتية والمدن ومشاريع الطاقة المتجددة والمباني.
- مدرسة إدارة الأعمال في جامعة EI.
- الاتحاد الوطني الإسباني للبناء والتشييد.
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