شكرا لقرائتكم خبر منتدى التكامل اللوجستي يناقش الفرص الاستثمارية بالمناطق الاقتصادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرعى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، في 29 أبريل الجاري، فعاليات منتدى التكامل اللوجستي 2024 الذي تنظمه غرفة الشرقية، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين، وذلك بمقر الغرفة بالدمام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر الرزيزاء، أن المنتدى يستعرض دور الجهات الحكومية في تحقيق التكامل اللوجستي، والفرص الاستثمارية في المناطق اللوجستية والاقتصادية، ويبحث أهم التحديات التي تواجه المناطق اللوجستية وسبل معالجتها مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تحقيق التكامل اللوجستي من خلال توحيد جهود الجهات الحكومية مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة البنية التحتية بما يتواكب مع تطورات ونمو القطاع اللوجستي، إضافة إلى تسليط الضوء على جوانب الاستثمار المتاحة في القطاع اللوجستي، مثمناً رعاية سمو أمير المنطقة للمنتدى والتي تمثل دافعا كبيرا لاستمرار الغرفة في تنفيذ أنشطتها وفعالياتها خدمة لقطاع الأعمال في المنطقة.

وأكد أهمية القطاع اللوجستي والذي يمثل ركنا مهما للاقتصاد الوطني، والمحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، حيث تعمل الدول على تطوير واتساع دائرة النشاط اللوجستي بكافة الوسائل التي تسهم في دعم الحركة اللوجستية وتنمية مشاريعها واستدامتها، حاثا جميع الجهات العامة والخاصة على التكامل فيما بينها للوصول الى مستهدفات القطاع اللوجستي في رؤية 2023 وبالتالي نمو هذا القطاع.

وعد الرزيزاء هذا المنتدى فرصة لتبادل المعرفة والخبرات والأفكار حول العمليات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد، بوصفه منصة لتواصل الخبراء والمهنيين والمختصين في هذا المجال مع المسؤولين من الجهات المعنية بتطوير القطاع اللوجستي، لاستعراض الابتكارات وتحديد أفضل الممارسات والحلول في القطاع الذي يحظى بتطورات متسارعة ومهمة في جوانب عدة من أهمها التحول الرقمي واستخدامات تقنية الذكاء الاصطناعي ورفع مستوى الجودة والكفاءة، وذلك لضمان تدفق فعال للموارد والسلع والخدمات وتنسيق وتحسين العمليات اللوجستية.