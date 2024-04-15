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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عن توقيع اتفاقية بقيمة تزيد على 215 مليون ريال مع شريك شركة «دار الأركان»، لتطوير مجموعة من الفلل السكنية في المرحلة الأولى (أ) من مجتمع سدرة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عن توقيع اتفاقية بقيمة تزيد على 215 مليون ريال مع شريك شركة «دار الأركان»، لتطوير مجموعة من الفلل السكنية في المرحلة الأولى (أ) من مجتمع سدرة. وحضر توقيع اتفاقية مع شركة دار الأركان للتطوير العقاري الرئيس التنفيذي للتطوير بالمجموعة أسامة قباني، والرئيس التنفيذي للعمليات في دار الأركان محمد المتوكل. وتعمل مجموعة روشن على تعزيز ريادتها في السوق العقارية، وذلك من خلال توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع أفضل الشركات، حيث سبق لها التعاون مع شركات عالمية لتوفير حلول ذكية وصديقة للبيئة لسكان مجتمعاتها.

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