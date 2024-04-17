شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ تشارك بالجلسة الافتتاحية للنسخة الـ3 من المعرض الدولي للتعليم الفني "إديوتك إيجيبت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس عبد الرحمن زوبع" عضو المبادر الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ورئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بشركة ابدأ لتنمية المشروعات - والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة - في الجلسة الافتتاحية للملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتاك إيجيبت" والذي استهل حديثه مؤكدا على سعي مبادرة ابدأ الدائم نحو توحيد وتضافر الجهود مع القطاع الخاص وكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية المختلفة لتعزيز سبل التعاون والتكامل من أجل النهوض بمنظومة التعليم الفني.

لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول لرؤية مصر 2030.

ثم استطرد حديثه مشيرا الي الاستراتيجية الوطنية التي التي تتبنها مبادرة أبدأ والتي تهدف الي الاستثمار في العنصر البشري من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وفقا للمعايير الدولية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني بالدولة لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل في القطاعات المختلفة لاسيما القطاع الصناعي ومهارات خريجي التعليم الفني والتقني في مصر وجاء ذلك بمشاركة وحضور وزير التربية والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي والدكتور حسن شحاته وزير العمل كما شارك بالجلسة الافتتاحية عدد كبير من الخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني .