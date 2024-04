شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل

طرق تقديم الإقرار

#الزكاة_والضريبة_والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مارس الماضي والربع الأول من عام 2024م قبل نهاية يوم 30 أبريل 2024م.

— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) April 21, 2024



مزيد من المعلومات

ضريبة غير مباشرة

​دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مارس الماضي.فيما دعت المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن الربع الأول من عام 2024، وذلك في موعدٍ أقصاه لجميع المنشآت المكلفة 30 من شهر أبريل الحاليّ.وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها. ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يجري شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.​