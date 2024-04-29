شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يبحث بالسعودية جذب الاستثمار الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها لقاءات وزير المالية محمد معيط خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالمملكة العربية السعودية، وفرص مساهمة بنك ستاندرد تشارترد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بالإضافة إلى اخبار اقتصادية أخرى نعرضها وفقا لما يلي:

المالية: نتطلع لقيام بنك ستاندرد تشارترد بجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية».

وزير الصناعة: نسعى لزيادة صادرات قطاع الرخام والجرانيت إلى مليار دولار سنوياً

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال رفع القدرة التنافسية، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للمكون المستورد من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر منتجا بسعر منافس وبجودة عالية.

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بمحافظة المنوفية

واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية للوقوف على مستجدات التنفيذ في مختلف المشروعات في إطار استراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى جميع القطاعات التابعة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج ومعدلات الإنجاز والتنفيذ في جميع المواقع على مستوى الجمهورية، وقام أمس الأحد، بزيارة مفاجئة لشركة "مصر شبين الكوم" للغزل والنسيج بمحافظة المنوفية.

جولة تفقدية للمواقع الأثرية بمشروع الإدارة الثقافية المتكاملة بمنطقة الدرب الأحمر

في إطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بشأن الاستثمار المستدام للسياحة في مصر «سايت» والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار، والتعاون الدولي، قام الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، وشون جونز رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولورا جونزالس رئيس قطاع التنمية الاقتصادية، والسيد وليد منصور مدير مشاريع السياحة المستدامة والبيئية، بجولة تفقدية بعدد من المواقع الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة التاريخية، لمتابعة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات الأعمال بمشروع الإدارة الثقافية المتكاملة (IMCT)، الممول من الوكالة بهدف إعادة تأهيل هذه الأماكن وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة بها.

سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3070 جنيها لعيار 21

شهدت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم الاثنين هبوط جديد بحوالي 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3070 جنيها، بعد أن تراجع الذهب باكثر من 160 جنيها على مدار الأيام القليلة الماضية ليصبح إجمالي انخفاض الذهب 180 جنيها.

انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بمنتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 47.57 للشراء، 47.67 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 47.60 للشراء، 47.70 جنيه للبيع، أما في بنك البركة سجل 47.55 للشراء، 47.65 جنيه للبيع.

البورصة المصرية.. صعود المؤشر الرئيسى بنسبة 5.57% بختام جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.764 تريليون جنيه.