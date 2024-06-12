شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «صدر» توافق على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت باجتماعها الأول، مساء أمس الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النتائج تضمنت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2023 م وذلك لتدعيم مركز الشركة المالي ودعم التوسعات والمشروعات القادمة للشركة.

وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح، والموافقة على تعديل سياسة وإجراءات الإفصاح والشفافية.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة الحوكمة، والموافقة على اعتماد سياسة المكافآت لأعضاء المجلس واللجان.