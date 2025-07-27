مصدر بالكهرباء: الاستعانة بالمولدات لإعادة التيار لمحطات المياه و المرافق العامة بالجيزة

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن ماكينات الديزل "المولدات" التى سيتم الاستعانة بها من شركات توزيع الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي لمحطات مياه الشرب و المرافق العامة بالجيزة لحين الانتهاء من إصلاح العطل الذى نشب بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء منذ الساعة 11 مساء أمس و حتى الان.

أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أنه من الصعب إعادة التيار الكهربائي للقطاع المنزلى قبل انتهاء أعمال الإصلاح بمحطة جزيرة الذهب ، موضحا أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء دفعت ب 20 ماكينة ديزل بقدرة 4 ميجا وات و كذلك شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء و شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وكان المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدر تعليمات عاجلة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافي بالدفع بمولدات احتياطية لإعادة التيار الكهربائي للجيزة بعد انقطاع استمر 19 ساعة.