سعر اليورو مقابل الدولار يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 22-09-2025

واصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تراجعه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغط السلبي الناتج عن تحركاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يجعله أقرب إلى كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في وقت سابق بتصريف تشبعه البيعي، وهو ما يمنحه مساحة إضافية لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

