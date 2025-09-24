الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 24-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 24-09-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 24-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-24 10:56AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • توقع تذبذب قوي في سعر البتكوين (BTCUSD) مع استمرار مستوى الدعم عند 112,000$ وتوارد إشارات إيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
  • توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025 تشمل الأسهم الأمريكية، ، الفوركس، ، الإيثيريوم، والمؤشرات.
  • باقات الاشتراك في توصيات VIP تبدأ

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تذبذب بقوة سعر البتكوين (BTCUSD) على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار تماسك مستوى الدعم المهم 112,000$، ما يمده بالزخم الإيجابي المتجدد، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تلاشي هذا الزخم الإيجابي سريعاً، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا