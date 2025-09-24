تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 24-09-2025

اتسم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بالحركة شديدة التذبذب على مداه اللحظي الأخير، متأثراً بثبات مستوى الدعم المحوري 4,100$، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، وهو ما قد يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر.

