تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 24-09-2025
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-24 10:58AM UTC
- توقعات سعر الإيثيريوم اليوم 24-09-2025 تشير إلى حركة تذبذب شديدة مع ثبات مستوى الدعم عند 4,100$ وضغط سلبي من مؤشرات القوة النسبية.
- توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025 تشمل توصيات عالية الدقة للأسهم الأمريكية، العملات الرقمية، الفوركس، الذهب، النفط، البيتكوين، والإيث
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
اتسم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بالحركة شديدة التذبذب على مداه اللحظي الأخير، متأثراً بثبات مستوى الدعم المحوري 4,100$، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، وهو ما قد يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر.
