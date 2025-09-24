الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 24-09-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 24-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-24 10:58AM UTC

  • توقعات سعر الإيثيريوم اليوم 24-09-2025 تشير إلى حركة تذبذب شديدة مع ثبات مستوى الدعم عند 4,100$ وضغط سلبي من مؤشرات القوة النسبية.
  • توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025 تشمل توصيات عالية الدقة للأسهم الأمريكية، ، الفوركس، الذهب، النفط، ، والإيث

اتسم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بالحركة شديدة التذبذب على مداه اللحظي الأخير، متأثراً بثبات مستوى الدعم المحوري 4,100$، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، وهو ما قد يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر.

 

الكلمات الدلائليه
