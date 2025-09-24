تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-09-2025

تراجع سعر سهم إيلي ليللي ELI LILLY AND COMPANY (LLY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف هذا التشبع الشرائي واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم الحالي 742.10$، ليستهدف مستوى المقاومة 802.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد