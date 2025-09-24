الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-09-2025 1/2
  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-24 12:53PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم إيلي ليللي ELI LILLY AND COMPANY (LLY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف هذا التشبع الشرائي واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم الحالي 742.10$، ليستهدف مستوى المقاومة 802.50$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا