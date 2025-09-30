سعر الغاز الطبيعي يكرر الضغط على المقاومة-توقعات اليوم 30-9-2025

لامس سعر المؤشر باندفاعه الصاعد الأخير مستوى 46535 محققا بذلك بعض المكاسب المقترحة سابقا ألا أن افتقاره للعزم الإيجابي دفع له للهبوط مجددا دون الحاجز المتمركز عند 46385 لينحصر بشكل ضيق ما بين الحاجز الحالي ومستوى الدعم الإضافي المستقر قرب 46230.

مما سبق وبثبات محاور المسار الجانبي ننصح بحادية التداول وانتظار تجاوز السعر لإحدى المحاور الرئيسية, فاندفاعه مجددا فوق الحاجز سيفتح أمامه باب لاستهداف المزيد من المحطات الإيجابية لنتوقع وصوله قريبا نحو 46510 و46630 على التوالي, أما تسلله دون دعم المسار الجانبي وتقديمه لإغلاق سلبي سيجبره ذلك على تفعيل المسار التصحيحي الهابط وليضطر لتكبد بعض الخسائر بتسلله مباشرة نحو 46100 وصولا لمحور المتوسط المتحرك 55 المتمركز حاليا عند 45980.

نطاق التداول المتوقع ما بين 46230 و 46400

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي لحين تأكيد الاتجاه