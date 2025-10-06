تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 06-10-2025

كرر سعر المؤشر تشكيله لتداولات مختلطة خلال الفترة الأخيرة نظرا لاستمرار تعارض إيجابية مؤشر ستوكاستيك أمام سلبية المتوسط المتحرك 55 والذي يستقر حاليا قرب الحاجز الإضافي الممتد نحو 98.35 والموضح بالرسم المرفق.

فالثبات العام دون مستوى 61.8% فيبوناتشي المتمركز عند 98.85 يؤكد استسلام السعر للسيناريو السلبي المقترح سابقا لنبقى بانتظار تجميعه قريبا للعزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك من استهداف مستوى 96.85 وبتحقيقه لكسر هذا العائق ستمتد التداولات مباشرة نحو الأهداف السلبية الإضافية المتمركزة حاليا قرب 96.50 و96.10 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.85 و 98.10

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض