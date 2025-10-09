الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 09-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-09 12:10PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر عملة لايت كوين LITECOINLTC (LTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ليتخطى السعر بهذا التراجع دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 121.00$، ليستهدف مستوى الدعم 112.00$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

