شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 22-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-22 10:54AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الفضة (SILVER) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليمحو معظم مكاسبه المبكرة لهذا اليوم استعداداً لكسر مستوى الدعم المهم 47.80$، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك نجاح السعر في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يسمح له بتسجيل المزيد من الخسائر بدون قيود على المدى القريب.
