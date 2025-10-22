تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 22-10-2025

تراجع سعر الفضة (SILVER) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليمحو معظم مكاسبه المبكرة لهذا اليوم استعداداً لكسر مستوى الدعم المهم 47.80$، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك نجاح السعر في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يسمح له بتسجيل المزيد من الخسائر بدون قيود على المدى القريب.

