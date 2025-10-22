بيتر برانت: جدول البيتكوين السعري يعيد مشهد فقاعة فول الصويا في السبعينيات

تام شمس - الأربعاء 22 أكتوبر 2025 05:58 مساءً - حذّر المتداول المخضرم بيتر برانت من أن الرسم البياني لبيتكوين بدأ يُظهر تشابهًا مقلقًا مع سوق فول الصويا في السبعينيات، الذي شهد ارتفاعًا حادًا قبل أن ينهار بنسبة 50% عندما فاق العرض الطلب العالمي.

لكن محللين آخرين في سوق الكريبتو ما زالوا يرون أن البيتكوين لديه المزيد من الزخم الصعودي ahead.

قال برانت في تصريح لـ Cointelegraph:

“بيتكوين تُشكّل نموذجًا نادرًا على الرسوم البيانية يُعرف باسم القمة المتسعة (Broadening Top). هذا النمط مشهور بظهوره قبل الانهيارات.”

وأضاف:

“في السبعينيات، شكّل فول الصويا النمط نفسه، ثم فقد نصف قيمته.”

بيتكوين تراجعت بنسبة 5.32% خلال الثلاثين يومًا الماضية. المصدر: CoinMarketCap

وأوضح برانت أنه إذا تكرّر التاريخ، فلن يتأثر البيتكوين فقط، بل ستتأثر أيضًا شركة MicroStrategy التابعة لـ مايكل سايلور، التي ستجد نفسها “تحت الماء”.

فقد تراجع سهم MSTR بنسبة 10.13% خلال الشهر الماضي، وسط ضغوط على الشركات التي تحتفظ ببيتكوين في خزائنها بعد انخفاض القيمة الصافية للأصول (NAV).

برانت: “الاندفاعة الأخيرة” لبيتكوين قد لا تأتي

تابع برانت تحذيره قائلًا إن الارتفاع الكبير الذي ينتظره مجتمع الكريبتو ربما لن يحدث أبدًا، وأن بيتكوين قد تتراجع إلى مستويات منخفضة تصل إلى 60,000 دولار.

برانت يستخدم مخطط فول الصويا لعام 1977 ليُظهر تشابهه مع مخطط بيتكوين الحالي. المصدر: Peter Brandt

لكن معظم المحللين يعتقدون أن بيتكوين لا تزال أمامها موجة صعود كبرى واحدة في هذا الدورة، قد تدفع السعر إلى 250,000 دولار، بحسب توقعات شخصيات بارزة مثل آرثر هايز (Arthur Hayes)، الشريك المؤسس لـ BitMEX.

وفقًا لبيانات CoinGlass، يُعد الربع الرابع تاريخيًا الأقوى أداءً لبيتكوين، إذ يبلغ متوسط العائد فيه 78.49%. كما يُنظر إلى شهر أكتوبر عادة على أنه شهر صعودي للعملة.

الربع الرابع تاريخيًا هو الأكثر تفاؤلًا في سوق الكريبتو. المصدر: CoinGlass

معنويات السوق تنزلق إلى “خوف شديد”

رغم أن أكتوبر يُعتبر شهرًا إيجابيًا، إلا أن مؤشر الخوف والطمع سجّل يوم الأربعاء مستوى 25، ما يشير إلى “خوف شديد” بين المستثمرين.

قال حساب التداول AlphaBTC على منصة X:

“يجب على البيتكوين أن يتمسك بمستوياته الحالية ويحافظ على القيعان الأعلى الأخيرة، مع محاولة جديدة لاختراق مستوى الافتتاح الشهري الذي رُفض عنده بالأمس.”

لكن ليس الجميع متشائمًا؛ إذ يرى ديفيد هيرنانديز، المتخصص في استثمارات الكريبتو لدى 21Shares، أن “نافذة الفرص” قد تُفتح مجددًا بسرعة إذا أظهر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) أي إشارات تباطؤ في التضخم، مشيرًا إلى:

“البيتكوين مشدود وجاهز للانطلاق صعودًا.”

وفي الوقت نفسه، أشار ميكائيل فان دي بوبّه، مؤسس MN Trading Capital، إلى أن هبوط الذهب بنسبة 5.5% من ذروته قد يكون إشارة إلى بدء “التحوّل” نحو البيتكوين والعملات البديلة.