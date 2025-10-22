تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 22-10-2025

ارتفع سعر النفط خام برنت (Brent) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، لينجح في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة 62.35$، وذلك بالتزامن مع مهاجمة لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل