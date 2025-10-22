- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 22-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-22 11:04AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر النفط خام برنت (Brent) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، لينجح في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة 62.35$، وذلك بالتزامن مع مهاجمة لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير.
