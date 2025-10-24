شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحاول تجاوز العائق-توقعات اليوم 24-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-24 08:02AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بدأ سعر النحاس تداولات هذا الصباح بإيجابية جديدة محاولا بذلك تجاوز العائق المتمثل بمستوى 5.0600$ بهدف تعزيز فرص استئنافه للهجوم الرئيسي الصاعد لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب 5.0850$.
ثبات الدعم الإضافي المستقر قرب 4.7500$ يعزز من فعالية المسار الصاعد إلا أننا نؤكد على أهمية انتظار تأكيد السعر لاختراق العائق الحالي ليسهل ذلك مهمة تسجيله لمكاسب إضافية قد تمتد قريبا نحو 5.2000$ و5.3200$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9000$ و 5.2000$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع