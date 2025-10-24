الاقتصاد

سعر النحاس يحاول تجاوز العائق-توقعات اليوم 24-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-24 08:02AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر النحاس تداولات هذا الصباح بإيجابية جديدة محاولا بذلك تجاوز العائق المتمثل بمستوى 5.0600$ بهدف تعزيز فرص استئنافه للهجوم الرئيسي الصاعد لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب 5.0850$.

 

ثبات الدعم الإضافي المستقر قرب 4.7500$ يعزز من فعالية المسار الصاعد إلا أننا نؤكد على أهمية انتظار تأكيد السعر لاختراق العائق الحالي ليسهل ذلك مهمة تسجيله لمكاسب إضافية قد تمتد قريبا نحو 5.2000$ و5.3200$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9000$ و 5.2000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

