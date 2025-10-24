تحديث توقع سعر الفضة اليوم 24-10-2025

بدأ سعر المؤشر باستقبال العزم السلبي بهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 ليحافظ بذلك على ارتكازه السلبي دون الحاجز المتمثل بمستوى 99.25, استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية سيسهل مهمة تشكيله لموجات هابطة ليستهدف بشكل أولي لمحور المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 98.25 ومن ثم ليضغط على الدعم الأولي المستقر عند 97.80 بهدف إيجاد منفذ لتشكيل المزيد من التداولات السلبية بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر بالقفز الحاجز والثبات أعلاه سيزيد ذلك فرص تشكيل بعض الموجات الصاعدة المؤقتة لنتوقع اندفاعه نحو المقاومة الممتدة نحو 99.70 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذه المقاومة بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.25 و 99.05

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض