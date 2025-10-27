تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 27-10-2025

تراجع قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على تأكيد اختراق مستوى المقاومة المهم 1.1630، بالإضافة لمحاولته التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

