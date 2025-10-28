سعر الدولار مقابل الفرنك يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 28-10-2025

شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تحركات متقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك استناداً لثبات مستوى الدعم المحوري 1.3980، والذي يكسبه زخماً إيجابياً متجدداً ساعده في التماسك أمام الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به في الفترة القادمة.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل