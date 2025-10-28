الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 28-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط خام برنت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 28-10-2025 1/2
  • سعر النفط خام برنت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 28-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 28-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-28 02:36AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من وتيرة صعود الزوج على المدى القريب، ومستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا