سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستعد لكسر مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 29-10-2025

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وذلك بعدما نجح السعر في وقت سابق بتصريف تشبعه البيعي، مما زاد من الضغوط السلبية على تحركاته ودفعه للهبوط مجدداً، ويبدو أن السعر يحاول حالياً البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة جديدة تساعده على استعادة الزخم الإيجابي في المدى القريب.

وقد جاء هذا التراجع مع اقتراب السعر من مستوى الدعم المهم 112,000$، والمتزامن مع دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يمنح تداولاته فرصة للتماسك وإعادة المحاولة للتعافي مجدداً، خاصة في ظل استمرار الاتجاه التصحيحي الصاعد المهيمن على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

