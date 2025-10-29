سعر الفضة يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 29-10-2025

شهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج باختراق مستوى المقاومة 0.6575، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما أدى إلى تقليص البعض من مكاسب الزوج المبكرة نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

