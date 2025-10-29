شكرا لقرائتكم خبر انطلاق بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشهد البطولة مشاركة 22 دولة من مختلف قارات العالم، بأكثر من 300 متسابق يتنافسون في عدد من المسابقات الفردية والجماعية التي تجمع بين القوة والسرعة والدقة في تنفيذ مهام الإطفاء والإنقاذ.
وتعد البطولة من أبرز الفعاليات الرياضية المتخصصة على مستوى العالم، حيث تمثل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز مهارات الكوادر العاملة في مجالات السلامة والحماية المدنية، وترسيخ قيم التعاون والاحتراف في أداء المهام الإنسانية.
وتستمر منافسات البطولة على مدى أسبوع في أجواء تنافسية تعكس روح العمل الجماعي والانضباط، بمشاركة دولية واسعة تؤكد مكانة المملكة وقدرتها التنظيمية في استضافة كبرى الفعاليات العالمية.
