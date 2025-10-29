شكرا لقرائتكم خبر "شهر المعرفة" حِراك معرفي مُتجدد يجمع قادة وخبراء الصناعة لتبادل الخبرات الصناعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتُعد هذه النسخة امتدادًا لأربع نسخ سابقة شهدت تنظيم 69 ورشة عمل بمشاركة 275 متحدث من مختلف الجهات، وبإجمالي حضور تجاوز 18,000 شخص من المهتمين والمتخصصين في القطاع الصناعي.
وتتضمن فعاليات نسخة هذا العام، تنظيم 14 ورشة عمل تُقام حضوريًا وتُنقل ببث مباشر للجمهور، بمشاركة نخبة من الخبراء لمناقشة موضوعات متخصصة في الصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية (FinTech)، وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى حوكمة البيانات، والجوانب القانونية والاقتصادية وغيرها من الموضوعات.
وتنطلق أُولى ورش العمل يوم الخميس المقبل 30 أكتوبر 2025م في مقر الصندوق الصناعي، بعنوان "تشكيل المستقبل: الاتجاهات العالمية الكبرى في الصناعات المتقدمة"، بمشاركة المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وستُبثّ الورشة مباشرةً عبر القناة الرسمية للصندوق على منصة "يوتيوب".
ويمثل "شهر المعرفة" انعكاسًا لقيم الصندوق الصناعي في التمكين والتعاون والتنمية، من خلال دوره في توفير منصة تجمع الخبراء والمختصين لمشاركة خبراتهم وتجاربهم، وترسيخ دور الصندوق الصناعي في تنمية القطاع.
