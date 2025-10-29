سعر النفط خام برنت يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – توقعات اليوم – 29-10-2025

ارتفع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما ساهم في كبح مكاسب الزوج الأخيرة مع احتمالية خلق منطقة تذبذب لحظي.

