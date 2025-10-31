سعر الدولار مقابل الين يتراجع بعد الوصول لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 31-10-2025

استقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على انخفاض طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع استمرار محاولاته البحث عن الزخم الإيجابي الذي قد يمكّنه من استعادة مساره الصاعد، ولا يزال السعر يحافظ على ارتكازه أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل دعماً ديناميكياً مهماً يساعد في تثبيت التحركات الإيجابية رغم التراجع الحالي.

في غضون ذلك يبقى الاتجاه التصحيحي الصاعد مسيطراً على حركة النفط في المدى القصير، بدعم من تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد يؤكد قوة هذا المسار، كما نشهد تحسناً بإشارات القوة النسبية بعد اقترابها سابقاً من مناطق تشبع بيعي، ما يمنح السعر فرصة للتعافي خلال تحركاته القادمة ما لم يكسر مستويات الدعم المحورية.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

